Житель Томска приговорен к 19 годам колонии за убийство годовалого сына

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ТОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Томска, который обвинялся в убийстве годовалого сына и избиении двухлетней дочери. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в июне прошлого года. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего жительства, подсудимый в течение дня избивал свою двухлетнюю дочь, нанес ей в общей сложности не менее 18 ударов по различным частям тела и голове, причинив множественные ссадины и кровоподтеки. В этот же день подсудимый на просьбу сожительницы успокоить плачущего годовалого сына, пять раз с силой ударил его рукой по телу и не менее двух раз - по голове. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался", - сообщили в ведомстве.
В итоге суд приговорил подсудимого к 19 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.