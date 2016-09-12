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Житель Томска приговорен к 19 годам колонии за убийство годовалого сына

Сибирь
12 сентября, 12:59 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 12, сентября. /ТАСС
Инцидент произошел в июне прошлого года
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ТОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Томский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Томска, который обвинялся в убийстве годовалого сына и избиении двухлетней дочери. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в июне прошлого года. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего жительства, подсудимый в течение дня избивал свою двухлетнюю дочь, нанес ей в общей сложности не менее 18 ударов по различным частям тела и голове, причинив множественные ссадины и кровоподтеки. В этот же день подсудимый на просьбу сожительницы успокоить плачущего годовалого сына, пять раз с силой ударил его рукой по телу и не менее двух раз - по голове. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался", - сообщили в ведомстве.

В итоге суд приговорил подсудимого к 19 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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