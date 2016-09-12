Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутск исключен из числа российских городов с самым грязным воздухом

Сибирь
12 сентября, 14:30 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 12, сентября. /ТАСС
По информации Иркутскгидромета, в число городов с неблагоприятной экологией в регионе сейчас входят Братск и Зима
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Иркутск исключен из списка российских городов с наибольшим загрязнением атмосферного воздуха. Такие данные озвучили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По информации Иркутскгидромета, в число городов с неблагоприятной экологией в Иркутской области сейчас входят города Братск и Зима. "В приоритетный список по итогам 2015 года вошло 11 городов РФ с общим числом жителей 1,5 млн человек, расположенных преимущественно в азиатской части России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями, в том числе и города Братск, Зима Иркутской области", - сказали в пресс-службе.

Интервью

Сергей Донской

Сергей Донской: Антирейтинг городов с плохой экологией мы не ведем

Перейти в раздел Интервью

Как пояснили в Иркутскгидромете, Иркутск входил в "черный" список в течение длительного времени и покинул его за счет резкого снижения уровня загрязнения воздуха бензапиреном. "По сравнению с 2014 г. концентрации бензапирена в атмосферном воздухе города Иркутска понизились в среднем на 40%", - отметил там.

Список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха формирует ежегодно ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова" на основании мониторинга в 249 российских городах. В "черный" список попадают города, в которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или превышает 14. ИЗА учитывает 5 загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения.

Как сообщал ТАСС, ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской назвал города с наихудшей экологией, среди которых оказался и Иркутск. "Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха - а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске", - отметил министр.

По его словам, Минприроды РФ планирует в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов, который ежегодно готовится совместно с компанией "Эрнст энд Янг" и учитывает международные рекомендации, в частности, соответствует критериям Организации экономического сотрудничества и развития.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись
4
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
7
Песков: Путин обладает всей информацией о деле Захарченко
Темы дня
Реклама