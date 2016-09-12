Иркутск исключен из числа российских городов с самым грязным воздухом

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Иркутск исключен из списка российских городов с наибольшим загрязнением атмосферного воздуха. Такие данные озвучили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По информации Иркутскгидромета, в число городов с неблагоприятной экологией в Иркутской области сейчас входят города Братск и Зима. "В приоритетный список по итогам 2015 года вошло 11 городов РФ с общим числом жителей 1,5 млн человек, расположенных преимущественно в азиатской части России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями, в том числе и города Братск, Зима Иркутской области", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Иркутскгидромете, Иркутск входил в "черный" список в течение длительного времени и покинул его за счет резкого снижения уровня загрязнения воздуха бензапиреном. "По сравнению с 2014 г. концентрации бензапирена в атмосферном воздухе города Иркутска понизились в среднем на 40%", - отметил там.

Список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха формирует ежегодно ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова" на основании мониторинга в 249 российских городах. В "черный" список попадают города, в которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или превышает 14. ИЗА учитывает 5 загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения.

Как сообщал ТАСС, ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской назвал города с наихудшей экологией, среди которых оказался и Иркутск. "Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха - а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске", - отметил министр.

По его словам, Минприроды РФ планирует в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов, который ежегодно готовится совместно с компанией "Эрнст энд Янг" и учитывает международные рекомендации, в частности, соответствует критериям Организации экономического сотрудничества и развития.