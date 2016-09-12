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XIX Международный фестиваль "Встречи в Сибири" открылся в Новосибирске

Сибирь
12 сентября, 17:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
В этом году фестиваль документальных фильмов посвящен теме детства, в его программе две работы о шведской писательнице Астрид Линдгрен
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Девятнадцатый международный фестиваль документальных фильмов "Встречи в Сибири" открылся в понедельник в Новосибирске фильмом "Темное небо. Белые облака" режиссера Павла Головкина, передает корреспонедент ТАСС. Фильм вместил три параллельные реальности - Сибирь, Швецию и сказочную страну великой детской писательницы Астрид Лингрен.

"Это фильм о каждом из нас: о том, как жизнь постепенно отбирает у человека то, что когда-то подарила ребенку - людей, нежность, доверие. Пора ее поправить, но меня недостаточно сил, чтобы сделать это. Но если объединить людей, как это случилось сегодня, на этой сцене, возможно, у нас что-то получится", - сказал перед открытием фестиваля режиссер Павел Головкин.

В картине участвует знаменитый режиссер Юрий Норштейн, основные съемки посвящены новосибирской детской киностудии "Поиск" и ее руководителю Петру Анофрикову. Фильм создан при поддержке грантовой программы президента России "100 национально значимых проектов в области культуры и искусства" и организаций четырех стран: России, Швеции, Германии и Франции.

На открытие фестиваля приехала делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Швеция Петером Эриксоном, а также внук Астрид Линдгрен Нильс Олаф Нюман и два ее правнука. Посол назвал писательницу неотъемлемой частью национального достояния и сравнил ее популярность в Швеции с популярностью Льва Толстого в России, а внук поделился воспоминаниями о своей великой бабушке. "Мы и мои двоюродные братья приезжали к ней на летние каникулы в дом под Стокгольмом, и она при всей занятости находила для нас время, но главное - она вела себя с нами на равных, уважая нас, маленьких людей", - подчеркнул он.

В этом году фестиваль посвящен теме детства, поэтому в его программе еще один фильм о великой писательнице - "Астрид" шведского режиссера Кристины Линдстрем, которая использовала ранее неизвестные широкой публике видеоматериалы, факты из дневников и писем. Всего в программе фестиваля, который продлится до 18 сентября 16 документальных фильмов разнообразной тематики, созданных российскими, итальянскими, английскими, шведскими, испанскими, немецкими кинодокументалистами. Кроме того, зрителей ждет встреча с американской переводчицей, поэтом, лауреатом Арлингтона Кэтрин Янг, которая перевела фильм "Темное небо. Белые облака" для англоязычных зрителей.

За годы существования фестиваля "Встречи в Сибири" на показах побывали десятки тысяч зрителей, его гостями были выдающиеся кинематографисты более чем из тридцати стран. В рамках Года российского кино пройдут показы документальных фильмов новосибирских режиссеров - представителей школы сибирского документального кино. Будет организован специальный киносеанс с участием новосибирских представителей кинематографических профессий.

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