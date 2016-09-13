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Новосибирский симфонический оркестр посвятит открытие сезона Шостаковичу

Сибирь
13 сентября, 9:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК сентября. /Корр., ТАСС
В концертах 17 и 18 сентября коллектив исполнят Восьмую симфонию Шостаковича и его Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра
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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС /. Лауреат XV Международного конкурса им. Чайковского Лукас Генюшас выступит 17 и 18 сентября вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром. Известный пианист даст концерты, посвященные 110-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича и дню рождения создателя оркестра Арнольда Каца, сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

"В концертах 17 и 18 сентября Новосибирский академический симфонический оркестр и Лукас Генюшас исполнят Восьмую симфонию Шостаковича и его Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра. Партию трубы исполнит солист оркестра Иван Коробань. Дирижер - художественный руководитель коллектива Гинтарас Ринкявичус", - уточнили в филармонии.

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Новосибирск неразрывно связан с творческой биографией композитора. 9 июля 1942 года здесь, в присутствии автора, Ленинградский симфонический оркестр под руководством Евгения Мравинского исполнил Седьмую симфонию Шостаковича. Как отмечают специалисты, деятельность оркестра Мравинского в Новосибирске в годы войны сформировала того слушателя классической музыки, который через десять лет составил основу публики Новосибирского академического симфонического оркестра, который был создан в 1956 молодым дирижером Арнольдом Кацем.

В репертуаре Новосибирского симфонического оркестра творчество Шостаковича всегда занимало важнейшее место. Под управлением Арнольда Каца коллектив исполнил все пятнадцать симфоний композитора. В 1965 году Шостакович вновь присутствовал в Новосибирске при исполнении оркестром Симфонии №13 "Бабий яр" на стихи Евгения Евтушенко. После мировой премьеры, состоявшейся в 1962 году, эта музыка была запрещена для исполнения, однако, в Новосибирске она прозвучала вопреки запрету.

Арнольд Кац - основатель Новосибирского академического симфонического оркестра, которым он руководил в течение пятидесяти лет до самой смерти. Под его руководством оркестр занял достойное место в ряду лучших симфонических коллективов своей страны и мира. После ухода из жизни Каца в 2007 году оркестр возглавил триумвират дирижеров: художественный руководитель и главный дирижер Гинтарас Ринкявичус (Литва), главные приглашенные дирижеры Томас Зандерлинг (Германия) и Фабио Мастранжело (Италия - Россия).

Память об основателе оркестра увековечена в названии нового зала Новосибирской филармонии: Государственный концертный зал имени Арнольда Каца открылся 11 сентября 2013 года. Эта концертная площадка является основной для Новосибирского академического симфонического оркестра.

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