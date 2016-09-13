"Дочка" "Алмаз-Антея" в Новосибирске готовится с 2019 года выпускать гражданские товары

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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Новосибирский завод имени Коминтерна (дочернее предприятие ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") разрабатывает оборудование гражданского направления. Запустить новое для предприятия производство планируется на рубеже 2018-2019 годов, когда ожидается снижение гособоронзаказа, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске генеральный директор Новосибирского завода имени Коминтерна Павел Заболотный.
"Несмотря на то что мы имеем достаточно серьезный заказ по линии Министерства обороны, у нас кроме этого есть экспортные заказы в рамках межгосударственных соглашений (50% в структуре портфеля), но это нас все равно не успокаивает - мы не бросаем тему гражданской продукции, хотя на сегодня все мощности перенастроены на продукцию военного назначения", - сказал он.
Глава компании уточнил, что работа ведется по четырем направлением, первое из них связано с аэродромной локацией. Одним из самых перспективных направлений Заболотный считает робототехнику, к которой относится разработка всех видов беспилотников (летательных, наземных, подземных). "Скорее всего в рамках нашего концерна в Новосибирске будет создан Центр компетенций по датчикам, любого типа, начиная с датчиков температуры и давления. Мы имеем ряд собственных разработок и серийно выпускаем более 2 тыс. штук в год", - добавил он.
Завод также строит серьезные планы по развитию направления разработки специализированного программного обеспечения. "Потребности огромные в этом. Как в гражданской области, так пока и в военной", - сказал Заболотный. Кроме того, по его словам, ведется разработка медицинской техники. Ранее гендиректор Сибирского научно- исследовательского и испытательного Центра медицинской техники Дмитрий Белик сообщил журналистам о совместных с заводом Коминтерна планах по выпуску инновационной медицинской техники.
Как сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, Новосибирский завод Коминтерна по итогам первого полугодия показал самый значительный в городе рост объемов отгруженной продукции. "Значительный рост отмечен на Новосибирском заводе Коминтерна. Здесь, я считаю, рекордный рост - в 5,7 раза", - сказал он.