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ФАС заподозрила новосибирский завод ВПК "Катод" в завышении цен

Сибирь
13 сентября, 10:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, сентября. /ТАСС
Как ранее сообщалось, в марте на "Катоде" прошли обыски в рамках уголовного дела бывшего военного представителя предприятия Андрея Михайлова
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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупнейший новосибирский производитель приборов ночного видения АО "Катод" в использовании доминирующего положения на рынке и завышении цен. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор по спецпроектам компании Алексей Енин.

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"Вчера мы получили от ФАС уведомление об открытии административного дела против "Катода", как единственного производителя и занимающего доминирующее положение в производстве электронно-оптических преобразователей. (Предполагается, что мы), пользуясь своим доминирующим положением, завышаем цену на продукцию", - сказал он.

Енин не согласился с обвинением, добавив, что цены компании на российском рынке примерно те же, что и у конкурентов и в 3-4 раза ниже, чем у иностранных производителей. Он сослался на то, что в последнее время компания испытывает давление со стороны разных структур, что мешает ее работе.

Как ранее сообщалось, в марте на "Катоде" прошли обыски в рамках уголовного дела бывшего военного представителя предприятия Андрея Михайлова. Кроме того, в 2015 году завод попал в санкционный список и потерял возможность продавать свое оборудование в Канаду и ряд других стран. Летом предприятие сообщило о впервые зафиксированном снижении выручки на 25% и чистом убытке в 20 млн рублей. Руководство предприятия заявило, что это произошло вследствие санкций и обысков по делу Михайлова.

"Катод" вырос из основанного в 1959 году конструкторского бюро. Производит электронно-оптические преобразователи (ЭОП, основной компонент ПНВ) и оборудование на их основе, в том числе ПНВ и камеры ночного видения. Выпускает продукцию военного и гражданского назначения.

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