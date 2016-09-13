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Красноярский край увеличил экспорт в Китай на треть до $306 млн

Сибирь
13 сентября, 12:04 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, сентября. /ТАСС
В частности, выросли поставки свинцового концентрата
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КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Красноярский край за шесть месяцев текущего года увеличил на треть экспорт в Китай в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Экспорт в Китай в первой половине 2016 года достиг $306 млн против $238 млн за тот же период прошлого года, в частности, выросли поставки свинцового концентрата", - отметили в пресс-службе.

Как отметил вице-премьер правительства Красноярского края Виктор Зубарев, растет товарооборот с рядом старых и новых зарубежных партнеров. "Среди них: Китай, Монголия, Индия, Норвегия, Франция, Черногория, ЮАР и другие. Все эти государства значительно нарастили импорт товаров, производимых на территории края", - сказал он.

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