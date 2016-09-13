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Волонтеры помогут восстановить после тайфуна Сихотэ-Алинский заповедник

Сибирь
13 сентября, 12:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, сентября. /ТАСС
Тайфун разрушил значительную часть инфраструктуры приморского заповедника, его сотрудники находястя в достаточно сложной ситуации
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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Волонтеры экологического марафона "360 минут" помогут Сихотэ-Алинскому природному заповеднику в Приморском крае ликвидировать последствия тайфуна, сообщила ТАСС руководитель проектов устойчивого развития En+ group (организатор акции) Мария Грачева.

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"Центральная акция марафона "360 минут" состоялась 10 сентября и должна была пройти единовременно на всех территориях. Но, к несчастью, неделю назад в Приморье случился тайфун, который разрушил дороги, дома и значительную часть инфраструктуры Сихотэ-Алинского заповедника, который как раз должен был участвовать в экомарафоне. Сейчас там в достаточно сложной ситуации находятся сотрудники заповедника и жители поселка Терней, которые должны были участвовать в акции, они занимаются устранением последствий тайфуна. И мы со своей стороны впервые за всю историю акции будем в конце сентября проводить работы там", - сказала Грачева.

По ее словам, сейчас организаторы получают от сотрудников заповедника информацию, какая именно помощь будет нужна на месте, а также планируют организовать сбор материальной помощи в адрес заповедника. На акцию в этом заповеднике регистрировались 100-150 человек, волонтеры выйдут на помощь, как только появится возможность туда добраться.

"Мы уже понимаем, что первое - это будет помощь в создании инфраструктуры, а второе - нужна материальная помощь. Мы сейчас думаем о том, чтобы в интернете запустить марафон по сбору средств", - добавила Грачева.

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Сихотэ-Алинского заповедник находится в 900 км от Владивостока. Первоначальная цель его создания - сохранение и восстановление почти истребленного в то время соболя. В настоящее время заповедник представляет собой наиболее удобное место для проведения наблюдений за амурским тигром.

Ранее сообщалось, что всероссийский волонтерский экомарафон "360 минут" проходил с июня 2016 года в пяти регионах страны. Ключевая акция состоялась 10 сентября. На нее вышли 12 тысяч волонтеров, которые собрали 27 тысяч мешков мусора. Программа реализуется при поддержке Фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело" и национального фонда "Страна заповедная".

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