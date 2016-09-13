Крушение Ил-76 в Сибири не приведет к изменениям в подготовке экипажей

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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Крушение Ил-76 МЧС при тушении лесного пожара в Иркутской области не повлечет за собой изменения в регламенте подготовки спасательных экипажей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.
"У нас очень много, особенно в ситуациях, связанных с большими рисками, вещей, которые не угадать и которые не зависят даже от мастерства специалистов. Не думаю, что тут дело в системе подготовки, не думаю, что ее надо менять. А риск - он существует, тут деваться некуда", - сказал он.
Ил-76 разбился 1 июля при тушении крупного лесного пожара, угрожавшего населенным пунктам, в труднодоступной местности в Качугском районе Иркутской области. Его обломки были обнаружены 3 июля на склоне сопки в нескольких километрах от населенного пункта Рыбный Уян. Самолет сгорел практически полностью, уцелела только хвостовая часть, все находившиеся на борту 10 членов экипажа погибли.