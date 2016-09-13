Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крушение Ил-76 в Сибири не приведет к изменениям в подготовке экипажей

Сибирь
13 сентября, 12:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, сентября. /ТАСС
Самолет МЧС разбился 1 июля при тушении крупного лесного пожара, угрожавшего населенным пунктам
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Крушение Ил-76 МЧС при тушении лесного пожара в Иркутской области не повлечет за собой изменения в регламенте подготовки спасательных экипажей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.

Смотрите также
Бортовой самописец самолета МЧС РФ Ил-76, разбившегося в Иркутской области 1 июля 2016 года
МАК: бортовые самописцы Ил-76 МЧС РФ предупреждали пилотов о столкновении с землей

"У нас очень много, особенно в ситуациях, связанных с большими рисками, вещей, которые не угадать и которые не зависят даже от мастерства специалистов. Не думаю, что тут дело в системе подготовки, не думаю, что ее надо менять. А риск - он существует, тут деваться некуда", - сказал он.

Ил-76 разбился 1 июля при тушении крупного лесного пожара, угрожавшего населенным пунктам, в труднодоступной местности в Качугском районе Иркутской области. Его обломки были обнаружены 3 июля на склоне сопки в нескольких километрах от населенного пункта Рыбный Уян. Самолет сгорел практически полностью, уцелела только хвостовая часть, все находившиеся на борту 10 членов экипажа погибли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама