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Строительство Братского метзавода могут начать до конца года

Сибирь
13 сентября, 12:48 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, сентября. /ТАСС
По словам гендиректора предприятия, проект готов к реализации и располагает всей необходимой разрешительной документацией
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ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство Братского металлургического завода (БМЗ) стоимостью 7,1 млрд руб. планируется начать до конца года. По проекту имеются актуальные договоренности с пулом потенциальных заемщиков, в том числе в Внешэкономбанком, сообщил ТАСС генеральный директор ЗАО "БМЗ" Александр Панасецкий.

"Проект готов к реализации и располагает всей необходимой разрешительной документацией. Фактически строительство может быть начато в самое ближайшее время", - сказал он.

Панасецкий отметил, что ВЭБ, планировавший ранее профинансировать реализацию крупного инвестпроекта в Иркутской области, не отказывался от своих планов. Кроме того, БМЗ получил положительную оценку еще нескольких кредитных организаций. "В части финансирования мы планируем принять решение в ближайшее время. Имея фактически все необходимые разрешения и готовность по инфраструктуре - не только по внутренней, но и по внешней, включая подачу газа и внешнее электроснабжение, - можем выйти на площадку до конца года", - уточнил гендиректор.

По его словам, предприятие имеет предварительные договоренности с "Роснефтью" по поставкам газа с Братского газоконденсатного месторождения. "У нас есть понимание с "Роснефтью" по предполагаемым объемам поставок, по выходу на полную мощность завод будет потреблять 87 млн куб. газа в год. Вопрос цены пока на стадии переговоров", - добавил Панасецкий.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе о приостановке проекта по строительству БМЗ заявил зампред правительства Иркутской области Антон Логашов."Как проект он есть, инвестора пока нет", - сказал тогда чиновник. Проект по строительству БМЗ по выпуску стального проката строительного назначения мощностью 250 тыс. тонн, реализуемый Восточно-Сибирской металлургической компанией (ВСМК), прошел госэкспертизу в 2014 году и был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов РФ на 2014 - 2020 годы.

В июле 2015 года сообщалось, что проект получил одобрение комитета развития инвестиционных операций Внешэкономбанка, предполагалось, что ВЭБ инвестирует в строительство до 6 млрд руб. На данный момент на территории Восточной Сибири нет ни одного предприятия такого профиля, хотя его строительство планировалось еще во времена СССР. Предполагалось, что поставки сырья на БМЗ будет осуществлять компания "Вторчермет", входящая в группу ВСМК.

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