Источник: двое полицейских погибли в результате ДТП в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Двое полицейских погибли в ДТП в Кемеровской области в результате столкновения двух легковых машин, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Автоавария произошло возле поселка городского типа Верх-Чебула. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей "Лада" и "Волга". В первой машине находились сотрудники полиции, которые погибли. Во второй - семья", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины инцидента уточняются.