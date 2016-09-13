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СК проверяет сообщения об издевательствах над красноярской школьницей

Сибирь
13 сентября, 13:08 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, сентября. /ТАСС
Во время проведения медосмотра на теле 15-летней девушки были обнаружены следы побоев и ожоги, она утверждает, что раны на руках - следствие издевательств одноклассников
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КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю начали доследственную проверку в связи публикациями СМИ об издевательствах одноклассников над 15-летней школьницей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления.

"13 сентября 2016 года на одном из новостных порталов размещена информация о том, что во время проведения медосмотра на теле 15-летней красноярской школьницы, проживающей в Ленинском районе, обнаружены следы побоев и ожоги... Девушка утверждает, что раны на руках - следствие издевательств одноклассников. Со слов учащейся школы № 11, сверстники несколько раз прижгли ее паяльником и избили", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, отметили в СК.

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