Чиновники Томска научатся искоренять коррупцию на специальных курсах

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ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Томский госуниверситет (ТГУ) впервые организовал для сотрудников мэрии Томска антикоррупционный курс, на котором чиновники научатся методам выявления и противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе вуза.
"Мы обучим 20 государственных гражданских служащих, которые в рамках своей работы должны заниматься вопросами профилактики и противодействия коррупционных нарушений. Однако это не основное занятие, например, для сотрудников департамента социальной защиты и других, поэтому их необходимо обучить основам антикоррупционной деятельности", - привели в пресс-службе слова начальника отделения юридического института ТГУ Олеси Негодиной.
Программа была разработана специально по заказу администрации. Курсы повышения квалификации будут продолжаться в течение двух недель. "Сотрудникам администрации расскажут о современном положении антикоррупционного законодательства РФ, ответственности за нарушения, причинах, технологиях и методах выявления и противодействия коррупции", - пояснили в пресс-службе.
В вузе постоянно проводят курсы повышения квалификации. Например, ТГУ обучал чиновников, юристов регулированию труда, профилактике экстремизма и деятельности органов самоуправления.