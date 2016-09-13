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МЧС: все регионы Сибири в 2017 году должны начать внедрение службы 112

Сибирь
13 сентября, 13:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, сентября. /ТАСС
Лучше всего ситуация с внедрением системы обстоит в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Служба вызова экстренных служб по единому номеру 112 должна быть запущена в 2017 году во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО). Степень ее внедрения при этом может значительно отличаться, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.

"В 2017 году мы хотим сделать очень серьезный шаг к тому, чтобы она заработала везде. Где-то в автоматическом режиме, где-то в автоматизированном режиме, где-то на специальных рабочих местах с программным обеспечением... Но эта система должна заработать везде", - сказал он.

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Дальнейшее совершенствование системы, по словам Диденко, потребует значительных финансовых вложений и займет несколько лет.

Глава СРЦ МЧС отметил, что лучше всего ситуация с внедрением службы 112 обстоит в Новосибирской области, которая "на полшага впереди других регионов".

Как ранее сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, уже заработавшая в регионе система позволит повысить скорость реагирования на вызовы на 20-40%. Номер 112 объединил службу пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, газовой сети, "Антитеррора", а также службы реагирования в чрезвычайных ситуациях. На создание системы в регионе было потрачено более 300 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

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