МЧС: все регионы Сибири в 2017 году должны начать внедрение службы 112

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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Служба вызова экстренных служб по единому номеру 112 должна быть запущена в 2017 году во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО). Степень ее внедрения при этом может значительно отличаться, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.
"В 2017 году мы хотим сделать очень серьезный шаг к тому, чтобы она заработала везде. Где-то в автоматическом режиме, где-то в автоматизированном режиме, где-то на специальных рабочих местах с программным обеспечением... Но эта система должна заработать везде", - сказал он.
Дальнейшее совершенствование системы, по словам Диденко, потребует значительных финансовых вложений и займет несколько лет.
Глава СРЦ МЧС отметил, что лучше всего ситуация с внедрением службы 112 обстоит в Новосибирской области, которая "на полшага впереди других регионов".
Как ранее сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, уже заработавшая в регионе система позволит повысить скорость реагирования на вызовы на 20-40%. Номер 112 объединил службу пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, газовой сети, "Антитеррора", а также службы реагирования в чрезвычайных ситуациях. На создание системы в регионе было потрачено более 300 млн рублей из федерального и областного бюджетов.