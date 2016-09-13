Трое мужчин пропали во время сплава по реке в Иркутской области

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ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Трое мужчин пропали во время сплава по реке Иркут в Иркутском районе Приангарья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным полиции, сплав происходил 8 сентября на двух моторных лодках."В какой-то момент одна из моторок потерялась из вида, после чего находившихся в ней людей уже больше никто не видел. Когда самостоятельные поиски знакомых пропавших оказались безуспешными, они обратились в полицию", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, лодка была обнаружена на следующий день на берегу реки в районе деревни Максимовщина. "Виднелись существенные повреждения корпуса, а также отсутствовал моторный двигатель", - отметили в полиции. Для поиска пропавших сформированы отряды из числа полицейских, спасателей МЧС России и волонтеров.