Трое мужчин пропали во время сплава по реке в Иркутской области

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Трое мужчин пропали во время сплава по реке Иркут в Иркутском районе Приангарья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, сплав происходил 8 сентября на двух моторных лодках."В какой-то момент одна из моторок потерялась из вида, после чего находившихся в ней людей уже больше никто не видел. Когда самостоятельные поиски знакомых пропавших оказались безуспешными, они обратились в полицию", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, лодка была обнаружена на следующий день на берегу реки в районе деревни Максимовщина. "Виднелись существенные повреждения корпуса, а также отсутствовал моторный двигатель", - отметили в полиции. Для поиска пропавших сформированы отряды из числа полицейских, спасателей МЧС России и волонтеров.