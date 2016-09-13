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Популярность сибирских турмаршрутов выросла на 20%, добавив работы МЧС

Сибирь
13 сентября, 14:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, сентября. /ТАСС
Значительно чаще, чем в другие годы привлекались авиация и горноспасатели
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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Посещаемость традиционных туристических маршрутов в Сибири в этом году увеличилась на 20%, в связи с чем МЧС усилит работу по предотвращению несчастных случаев. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.

"Беспрецедентные меры мы в этом году принимали по туристическим маршрутам. Потому что большое количество людей - на 20% больше туристов посетили стандартные наши места, в которых больше всего туристических маршрутов: Байкал, Алтай, Красноярский край", - сказал он.

По словам Диденко, увеличение турпотока увеличило работу МЧС: значительно чаще, чем в другие годы привлекались авиация и горноспасатели. При этом количество погибших туристов уменьшилось на 30-35%.

Диденко посетовал, что туристы часто ведут себя недостаточно сознательно: зачастую группы выходят на маршрут, не зарегистрировавшись в МЧС, без необходимых подготовки и оборудования. "Думаю, на следующий год мы сделаем упор не на изменении системы, не на увеличении количества спасателей, а будем воздействовать на повышение качества предоставления туристических услуг", - сказал Диденко.

С другой стороны, он отметил необходимость более жестких мер на этапе инструктажа и контроля за оснащением, за готовностью туристических групп.

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