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Бюджета Забайкалья хватит на выплату зарплат только до октября

Сибирь
13 сентября, 16:02 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По словам врио губернатора, поиск дополнительных источников финансирования продолжается
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© Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

ЧИТА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Средств в бюджете Забайкальского края, где в 2015 году задержки заработной платы и выплат неоднократно приводили к митингам и забастовкам, хватит на выплату зарплат работникам бюджетной сферы только до октября, сообщила журналистам врио губернатора Наталья Жданова.

"Зарплаты бюджетникам рассчитаны до октября. Поиск дополнительных источников финансирования продолжается", - сказала Жданова. При этом она не уточнила, какая сумма необходима региону, чтобы выплачивать зарплату до конца года.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова во время встречи
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплате

Ранее ТАСС сообщал, что 9 сентября во время рабочей поездки в Читу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Ждановой подготовить предложения, касающиеся ликвидации задолженности по зарплатам работникам предприятий, счета которых были заморожены. По словам врио губернатора, краевые власти решают этот вопрос. При этом она отметила, что "многие счета блокируются еще по долгам 2014 года".

Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 году. Задержки в марте, сентябре и декабре приводили к митингам, пикетам и приостановке работы педагогов. В марте этого года учителя начальных классов школы в поселке Атамановка Читинского района также приостанавливали работу из-за невыплаты зарплаты за февраль. Причиной задержки стал арест счета учреждения. 14 марта власти сообщили, что перечислили в Читинский район 16 млн рублей для разблокировки счетов всех бюджетных учреждений района.

В декабре прошлого года Законодательное собрание Забайкалья приняло региональный бюджет, дефицит которого составил 460 млн рублей, а расходы обеспечены финансовыми ресурсами только на 8 месяцев 2016 года. Последнее краевые власти объяснили снижением дотаций из федерального бюджета и отсутствием возможности привлечения кредитов на сумму 5,7 млрд рублей из-за достижения предельного уровня государственного долга.

Позже, в июле этого года, Заксобрание края внесло изменения в региональный бюджет, направив 2 млрд рублей федеральной дотации для выплаты заработной платы бюджетникам.

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