До смерти избившие ветерана жители Кузбасса получили сроки в колонии

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КЕМЕРОВО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области приговорил к реальным срокам заключения трех местных жителей, которые до смерти избили 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, чтобы украсть деньги из его квартиры. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
На скамье подсудимых оказались 32-летняя жительница поселка Барзас, а также 29- и 28-летние жители жилого района Кедровка в Кемерово.
Как установило следствие, осужденные распивали спиртные напитки, отмечая встречу. Когда у них закончились деньги, женщина вспомнила, что рядом с ней проживает ветеран, "который не пьет, получает пенсию и всегда помогает соседям".
"Женщина по-соседски пришла в гости к дедушке и попросила 100 рублей, он не отказал. Заметив, где лежат сбережения, она засобиралась домой, но у двери их встретили подельники. Она рассказала им, где лежат деньги, и ушла. Молодые люди стали избивать потерпевшего, однако тот не растерялся, попытался оказать сопротивление, звал на помощь", - говорится в сообщении.
По данным СК, на крики в дом к ветерану прибежал сосед, однако злоумышленникам удалось скрыться. Спасти ветерана не удалось, от полученных травм он скончался. Подозреваемые были задержаны по горячим следам и по ходатайству следователя арестованы.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, ее брату - 19 лет лишения свободы, из которых 7 лет тюрьмы, остальное - в колонии особого режима с ограничением свободы 1,5 года. Третий подсудимый получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года", - сказали в ведомстве.