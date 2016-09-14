Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До смерти избившие ветерана жители Кузбасса получили сроки в колонии

Сибирь
14 сентября, 8:01 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
На скамье подсудимых оказались 32-летняя жительница поселка Барзас, а также 29- и 28-летние жители жилого района Кедровка в Кемерове
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области приговорил к реальным срокам заключения трех местных жителей, которые до смерти избили 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, чтобы украсть деньги из его квартиры. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

На скамье подсудимых оказались 32-летняя жительница поселка Барзас, а также 29- и 28-летние жители жилого района Кедровка в Кемерово.

Как установило следствие, осужденные распивали спиртные напитки, отмечая встречу. Когда у них закончились деньги, женщина вспомнила, что рядом с ней проживает ветеран, "который не пьет, получает пенсию и всегда помогает соседям".

"Женщина по-соседски пришла в гости к дедушке и попросила 100 рублей, он не отказал. Заметив, где лежат сбережения, она засобиралась домой, но у двери их встретили подельники. Она рассказала им, где лежат деньги, и ушла. Молодые люди стали избивать потерпевшего, однако тот не растерялся, попытался оказать сопротивление, звал на помощь", - говорится в сообщении.

По данным СК, на крики в дом к ветерану прибежал сосед, однако злоумышленникам удалось скрыться. Спасти ветерана не удалось, от полученных травм он скончался. Подозреваемые были задержаны по горячим следам и по ходатайству следователя арестованы.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, ее брату - 19 лет лишения свободы, из которых 7 лет тюрьмы, остальное - в колонии особого режима с ограничением свободы 1,5 года. Третий подсудимый получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года", - сказали в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один из руководителей "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
2
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
3
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
4
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
5
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
6
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД, пострадавших нет
7
В Новосибирской области раскрыли убийство 12-летней школьницы
Темы дня
Реклама