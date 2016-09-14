Ученые изучат проблему численности кровососущих насекомых Заполярья

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) будут изучать на Таймыре кровососущих насекомых, в том числе меры регулирования их численности, поскольку они могут переносить опасные заболевания, например, сибирскую язву, сообщили в пресс-службе вуза.

"Это очень актуальная проблема для Таймыра - особенно это касается оленеводства, однако уже более 15 лет ей никто не занимается. Кроме того, кровососущие насекомые являются переносчиками очень опасных природноочаговых трансмиссивных заболеваний. К примеру, сибирскую язву могут переносить механическим путем слепни и мошки", - привели в пресс-службе слова ученого Биологического института ТГУ Анастасии Симаковой.

В связи с этим томские ученые планируют совместно с госучреждением "Заповедники Таймыра" изучать кровососущих насекомых, в том числе меры по контролю их численности не только традиционными методами, но и с помощью потенциальных биологических агентов, безвредных для человека и окружающей среды. Стороны планируют проводить также совместные исследования, в том числе в области биоразнообразия, изменения климата, изучения антропогенного влияния, а также проводить экологический мониторинг территорий.

"Сейчас на Таймыре есть три стационара, где доступно развертывание комплексных исследований - это плато Путорана (озеро Аян), район Диксона (бухта Медуза) и "Пура", - сказал начальник отдела науки "Заповедников Таймыра" Леонид Колпащиков, слова которого приводит пресс-служба.

Предполагается, что станции станут базой не только для естественнонаучных исследований, но и для мониторинга климата и динамики природных процессов, этнокультурных исследований народов Крайнего Севера, а также научных практик студентов, магистрантов и аспирантов ТГУ.