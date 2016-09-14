Расстрелявший пожилую пару в Омске мужчина выплатит ей 560 тыс. рублей

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ОМСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Ленинский районный суд Омска взыскал с 34-летнего Сергея Роденко, расстрелявшего в прошлом году с балкона своей квартиры пожилую семейную пару, 563,5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Бородина.
"Мужчина лишился зрения, его супруга получила средней тяжести вред здоровью, а автомобиль, за которым они пытались укрыться, был поврежден выстрелами. Пара пыталась взыскать с Роденко 4 млн рублей, но суд присудил только 563,5 тысячи", - уточнила Бородина.
В суде было установлено, что Сергей Роденко 26 февраля 2015 года с балкона своей квартиры выстрелил из двухствольного охотничьего ружья с целью убийства в трех граждан, а затем в прибывшего сотрудника полиции. Потерпевшие получили множественные огнестрельные ранения. Стрелок был задержан, экспертиза показала невменяемость мужчины. Омский областной суд направил его на принудительное лечение.
"В законе нет четкого запрета взыскивать причиненный вред с лиц, страдающих психическими заболеваниями. Они получают пенсию, могут выздороветь, могут обладать имуществом, - объяснила Бородина. - Судебное решение вступило в силу, возбуждено исполнительное производство. Ущерб будет взыскан с пенсии Роденко, также идет анализ имущества, которым он владеет".