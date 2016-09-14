Новосибирский губернатор взял под контроль дело об убийстве школьницы

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий взял под особый контроль дело об убийстве 12-летней школьницы, тело которой было найдено во вторник в селе Криводановка. Он также отметил, что в селе будут приняты меры по обустройству, в частности, дополнительному освещению, которые повысят уровень безопасности.

"Это дело будет под особым контролем (губернатора - прим. ТАСС), это вопиющий случай. Следствием оперативно задержан тот, кто совершил это преступление: к сожалению, преступник жил на соседней улице, был ранее судим за распространение наркотиков", - отметил губернатор. Он добавил, что девочка была отличницей, из хорошей семьи, от школы она шла 1,5 км по частному сектору. В селе будут проведены меры по дополнительному благоустройству улиц, в частности, по освещению, для повышения безопасности.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что следователями возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в селе Криводановка тела школьницы с признаками насильственной смерти и сексуального насилия. По версии следствия, накануне вечером 12-летняя девочка возвращалась из школы домой по проселочной дороге в селе Криводановка и пропала.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила, что задержанный был ранее дважды судим по ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков"). Задержать его удалось совместными усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, оперативников Межмуниципального отдела МВД России "Новосибирский" и следователей регионального СУ СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Личность злоумышленника была установлена при опросе местных жителей.