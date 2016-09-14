В Томске задержан подозреваемый в изнасиловании девочки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи СК с помощью новейшей криминалистической техники установили и задержали подозреваемого в педофилии в Томской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Днем 2 сентября малолетняя девочка подверглась изнасилованию по пути в школу в лесном массиве возле железнодорожных путей. Для расследования этого преступления была незамедлительно создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытнейшие криминалисты", - рассказали в ведомстве. При осмотре места происшествия были изъяты вещественные улики, на одежде девочки обнаружили следы вещества бурого цвета, похожие на кровь, и иные следы биологического происхождения, в которых генетическая экспертиза выявила ДНК-профиль вероятного преступника.

Через неделю, 9 сентября, поступило сообщение о нападении неизвестного мужчины на несовершеннолетнюю девушку неподалеку от места предыдущего преступления. На этот раз пострадавшей удалось оказать сопротивление, не позволившее реализовать преступный умысел злоумышленника. Со слов потерпевшей был составлен субъективный портрет нападавшего, который полностью совпал с фотороботом преступника, сделанным после предыдущего нападения.

Для установления преступника было установлено 47 камер наружного видеонаблюдения, на одной из записей был зафиксирован вероятный преступник. Стоп-кадр с его изображением был распространен в средствах массовой информации и интернете. В региональное следственное управление 12 сентября поступил звонок от человека, узнавшего в разыскиваемом мужчине своего коллегу по работе на стройке. Было установлено, что это мужчина 1979 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование.

"Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Потерпевшие девочки его также опознали. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Уголовные дела соединены в одном производстве. Задержанный будет проверяться на причастность к совершению аналогичных преступлений.