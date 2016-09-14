Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на севере Бурятии

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Подземный толчок магнитудой 4,3 зарегистрирован в среду на севере Бурятии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Сейсмическое событие магнитудой 4,3 произошло в Муйском районе в 11:56 по местному времени (06:56 мск). Эпицентр находился в 36 км западнее от населенного пункта Северомуйск", - отметили в службе спасения.

По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет. Объекты ЖКХ и электроэнергетики работают в штатном режиме.

"Для обследования зданий и сооружений работает группа пожарно-спасательного гарнизона Муйского района", - добавили в ГУ МЧС по Бурятии.