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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на севере Бурятии

Сибирь
14 сентября, 11:50 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
По предварительным данным, пострадавших нет, объекты ЖКХ и электроэнергетики работают в штатном режиме
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УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Подземный толчок магнитудой 4,3 зарегистрирован в среду на севере Бурятии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Сейсмическое событие магнитудой 4,3 произошло в Муйском районе в 11:56 по местному времени (06:56 мск). Эпицентр находился в 36 км западнее от населенного пункта Северомуйск", - отметили в службе спасения.

По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет. Объекты ЖКХ и электроэнергетики работают в штатном режиме.

"Для обследования зданий и сооружений работает группа пожарно-спасательного гарнизона Муйского района", - добавили в ГУ МЧС по Бурятии.

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