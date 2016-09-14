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Ученые установят принадлежность 30 находок с "кладбища динозавров" в Кузбассе

Сибирь
14 сентября, 12:52 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Всего в ходе раскопок на Шестаковском комплексе обнаружили свыше 100 различных образцов костей древних животных
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© AP Photo/Barry Gutierrez, архив

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Участники раскопок на Шестаковском комплексе в Кузбассе, где расположено так называемое "кладбище динозавров", обнаружили свыше 100 различных образцов костей древних животных, принадлежность более 30 из находок пока не определена. Об этом сообщила ТАСС директор Кемеровского областного краеведческого музея Ольга Феофанова.

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"Мы нашли более сотни различных образцов - это кости, зубы крокодилообразных рептилий, пситтакозавров сибирских, стегозавра, дромеозавра и так далее. Пока не установлена таксономическая принадлежность более 30 находок. Мы не исключаем, что они могут принадлежать новым видам динозавров, которые ранее ученые здесь не находили", - сказала она.

Безусловной удачей и открытием этого сезона для палеонтологов стал найденный скелет симметродонта. "Это большая сенсация и единственная находка такого рода в России, поэтому в ее изучении очень серьезно заинтересован Палеонтологический институт им. Борисяка. Пока обнаруженные останки древнего животного не препарированы и находятся у нас в экспозиции", - добавила Феофанова. Ожидается, что изучение может начаться в ноябре-декабре.

Карту комплекса обновят

Как рассказала директор, в настоящее время музей активно работает с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Новосибирск). "Мы работаем с ними по изучению почвы и ее слоев, чтобы актуализировать карту комплекса, которая создавалась еще в прошлом веке", - отметила она.

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Помимо Новосибирска, кемеровские исследователи работают с вузами Москвы. "Нам удалось выстроить работу по комплексному изучению территории - мы тщательно отрабатываем каждый сантиметр, кроме того, ученые, которые приезжают из других регионов, сдают нам отчеты по своим работам. Чтобы изучить конкретные образцы, исследователи приезжают в наш музей и работают в лаборатории. В редких случаях, когда ученым из Москвы и Санкт-Петербурга необходимо специализированное оборудование, образцы могут предоставляться на временное хранение", - пояснила Феофанова.

Такой принцип работы позволяет постоянно пополнять информацию о Шестаково. "По моему мнению, каждая находка на территории Шестаковского комплекса уникальна, она несет нам информацию и связывает нас с жизнью на территории Кузбасса 130 млн лет назад", - уточнила директор.

Лицензия до 2020 года

Шестаковский комплекс получил известность в середине прошлого века, за 60 лет там были найдены останки различных динозавров - от мелких хищников до 30-метровых зауроподов, а также пситтакозавра сибирского, обитавшего только на этой территории 130 млн лет назад. Ранее обнаруженные скелеты находятся в Новосибирске, Томске и Москве, вузы и научные институты которых получали лицензии на проведение раскопок.

Кемеровский краеведческий музей в конце 2013 года получил лицензию. Летом 2014 года прошла первая масштабная экспедиция, во время которой и удалось найти останки группы пситтакозавров (14 особей). Летом 2015-го и в 2016 году работы были продолжены. Как уточнили в музее, в настоящее время учреждению выдана лицензия на проведение палеонтологических раскопок до 2020 года.

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