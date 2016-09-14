Тело пропавшего экс-ректора новосибирского вуза нашли в реке

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция и волонтеры нашли сегодня в реке Иня в Новосибирской области тело пропавшего в конце прошлой недели бывшего ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий (ранее СГГА) 80-летнего Ивана Лесных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции совместно с общественниками, задействовав кинологов со служебными собаками, обнаружили труп мужчины в реке Иня в районе поселка Железнодорожный. Родственники опознали погибшего, это действительно Лесных Иван Васильевич", - сказал собеседник агентства.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Экс-ректор пропал 10 сентября в районе села Плотниково.