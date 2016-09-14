Строительство хранилищ РАО в Сибири и на Урале начнут в конце 2018 года

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО") рассчитывает в конце 2018 года приступить к строительству в Северске (Томская область) и Озерске (Челябинская область) пунктов захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов, сообщил ТАСС замдиректора НО РАО Денис Егоров.

"(По Томской области) недавно выбран подрядчик на разработку проектной и рабочей документации, проведение необходимых изысканий. В этом году начнется проектирование, оно закончится в следующем году, и к концу 2017 года мы ожидаем получить заключение Главгосэкспертизы. В 2018 году мы должны получить лицензию на сооружение объекта и к концу года начать строительство", - сказал он в кулуарах международной конференции "Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека" в Томском политехническом университете.

Ввод в эксплуатацию объекта, рассчитанного на изоляцию 138 тыс. кубометров РАО 3 и 4 классов (умеренно опасные и малоопасные), намечен на конец 2021 года. Стоимость в ценах 2015 года 6 млрд рублей.

"В Озерске мы в этом году так же, как и в Северске, планируем начать проектирование пунктов захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов. Пункты будут иметь одинаковую конструкцию. Объем в Озерске будет больше - порядка 150 тыс. кубометров. Создание объектов в Северске и Озерске начнется параллельно", - отметил Егоров.

В северском пункте будут размещать преимущественно отходы деятельности распложенного в Северске крупного предприятия Росатома - Сибирского химического комбината (СХК), а также отходы, которые образуются в результате вывода из эксплуатации объектов СХК и Опытно- демонстрационного центра вывода из эксплуатации уран- графитовых реакторов. Также туда в незначительном количестве будут поступать РАО из других регионов Сибири. Пункт в Озерске будет принимать отходы ПО "Маяк", других предприятий Челябинской области, а также ряда предприятий из других регионов Урала.