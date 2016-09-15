Новосибирские спасатели вылетели в пострадавшее от паводка Приморье

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Самолет ИЛ-76 МЧС России, на борту которого находятся 100 спасателей, вылетел в ночь на четверг из Новосибирска в пострадавший от паводка Приморский край. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Спасатели отправились на Дальний Восток со специальным снаряжением и оборудованием. Отряд везет с собой надувные лодки, на которых будут работать в труднодоступных подтопленных местах, топоры, лопаты и бензопилы для устранения заторов из деревьев в районе мостов, мотопомпы для откачки воды из подвальных помещений и дворов, а также генераторы", - приводит пресс-служба слова начальника штаба Сибирского спасательного центра МЧС России Евгения Ракова.

Новосибирские спасатели направлены для усиления уже работающих групп - это ускорит темпы аварийно-восстановительных работ в сильно пострадавшем от тайфуна Чугуйском районе Приморского края. Возглавляет отряд начальник Сибирского спасательного центра Евгений Гаврилюк, имеющий большой опыт участия в спасательных операциях.

Как ранее сообщалось, 4 сентября для оказания помощи населению, оказавшемуся в зоне паводка, из Новосибирской области на Дальний Восток уже были направлены 100 бойцов Сибирского спасательного центра МЧС России. В настоящее время бригады продолжают работать в Кавалеровском районе. За десять дней командировки они перевезли через реку около 2 тыс. человек, доставили жителям 11 тонн грузов, расчистили 2 км дорог и устранили крупные заторы в руслах рек, откачали из подвалов домов более 90 кубометров воды.