По факту ДТП с двумя маршрутками в Иркутске возбудили дело

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ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения двух маршрутных автобусов в Иркутске, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть по неосторожности").
Для выявления причин аварии проводятся автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Полиция опрашивает свидетелей и анализирует данные видеокамер, запечатлевших движение транспортных средств перед столкновением, отметили в ведомстве.
ДТП произошло вечером 9 сентября. Столкнулись автобус малого класса Hyundai County и коммерческий автобус Kia Granbird, в салоне которого находился один водитель. Мужчина погиб на месте. Пострадали пять пассажиров Hyundai, двоим из них госпитализация не понадобилась.