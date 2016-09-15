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Пожар произошел на Омском нефтезаводе, пострадавших нет

Сибирь
15 сентября, 9:00 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
К тушению привлечены 37 человек и восемь единиц техники
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ОМСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Один из цехов загорелся на Омском НПЗ. Как сообщили в пресс-службе региональной МЧС, пожар локализован, пострадавших нет.

"Сообщение о пожаре поступило в 10:21 (7:21 мск), в 10:53 (7:53 мск) пожар был локализован. Угрозы населению и окружающей среде нет. К тушению пожара привлечены 37 человек и 8 единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили на предприятии, возгорание произошло в теплообменнике на установке по производству кокса. На место происшествия были направлены силы пожаротушения и газоспасательные службы. В настоящее время установка остановлена, идет охлаждение оборудования.

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