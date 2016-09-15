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Источяник: причиной аварийной посадки Boeing в Симферополе стал отказ двигателя

Сибирь
15 сентября, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
После взлета самолет авиакомпании "ИКАР", летевший в Красноярск, вернулся в Симферополь, выработав топливо
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Отказ двигателя стал причиной аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 767-300, летевшего из Симферополя в Красноярск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. После взлета самолет авиакомпании "ИКАР" вернулся в Симферополь, выработав топливо.

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"По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей", - сказал источник.

Всего на борту лайнера находились 298 человек, в том числе 12 членов экипажа. Пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму, все пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. "Вылет пассажиров запланирован на вторую половину дня 15 сентября", - сказали в ГУ МЧС.

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