Источяник: причиной аварийной посадки Boeing в Симферополе стал отказ двигателя

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Отказ двигателя стал причиной аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 767-300, летевшего из Симферополя в Красноярск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. После взлета самолет авиакомпании "ИКАР" вернулся в Симферополь, выработав топливо.

"По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей", - сказал источник.

Всего на борту лайнера находились 298 человек, в том числе 12 членов экипажа. Пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму, все пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. "Вылет пассажиров запланирован на вторую половину дня 15 сентября", - сказали в ГУ МЧС.