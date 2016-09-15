Источяник: причиной аварийной посадки Boeing в Симферополе стал отказ двигателя

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Отказ двигателя стал причиной аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 767-300, летевшего из Симферополя в Красноярск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. После взлета самолет авиакомпании "ИКАР" вернулся в Симферополь, выработав топливо.
"По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей", - сказал источник.
Всего на борту лайнера находились 298 человек, в том числе 12 членов экипажа. Пострадавших нет.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму, все пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. "Вылет пассажиров запланирован на вторую половину дня 15 сентября", - сказали в ГУ МЧС.