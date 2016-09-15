МЧС: пожар на Омском нефтезаводе ликвидирован, пострадавших нет

ОМСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Пожар на коксовой установке Омского НПЗ ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе региональной МЧС, пострадавших нет.

"Возгорание локализовано в 10:53 (7:53 мск). В 11:43 (8:43 мск) объявлена полная ликвидация. Коксовая установка остановлена, пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 10:21 местного времени. На тушение пожара было направлено 37 сотрудников МЧС на 8 пожарных автомобилях. Угрозы экологической обстановке и населению нет. Создана комиссия по расследованию причин пожара.