МЧС: пожар на Омском нефтезаводе ликвидирован, пострадавших нет

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ОМСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Пожар на коксовой установке Омского НПЗ ликвидирован. Как сообщили в пресс-службе региональной МЧС, пострадавших нет.
"Возгорание локализовано в 10:53 (7:53 мск). В 11:43 (8:43 мск) объявлена полная ликвидация. Коксовая установка остановлена, пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.
Сообщение о возгорании поступило в 10:21 местного времени. На тушение пожара было направлено 37 сотрудников МЧС на 8 пожарных автомобилях. Угрозы экологической обстановке и населению нет. Создана комиссия по расследованию причин пожара.