Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека получили травмы при жесткой посадке вертолета Robinson в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах.

"В Манском районе возле населенного пункта Нарва совершил жесткую посадку вертолет Robinson (авиакомпании "КрасАвиа"), после чего он упал на бок", - сказал источник.

В результате пострадали два человека, помощь им оказана амбулаторно.

Причины аварии устанавливаются.