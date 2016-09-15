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Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае

Сибирь
15 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Происшествие произошло в Манском районе возле населенного пункта Нарва, причины аварии устанавливаются
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ben Curtis

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека получили травмы при жесткой посадке вертолета Robinson в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах.

"В Манском районе возле населенного пункта Нарва совершил жесткую посадку вертолет Robinson (авиакомпании "КрасАвиа"), после чего он упал на бок", - сказал источник.

В результате пострадали два человека, помощь им оказана амбулаторно.

Причины аварии устанавливаются.

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