СК не нашел криминала в нападении медведя на работника зоопарка в Томской области

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ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Следствие отказалось от возбуждения уголовного дела по факту нападения медведя на сотрудника зоопарка в закрытом городе Северске в Томской области, в результате которого мужчина лишился руки, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях должностных лиц северского зоопарка состава преступления. Мужчина прошел все надлежащие инструктажи, и в результате неосторожности, проявленной им самим, получил травму", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел 2 июля. По версии следователей, 58-летний рабочий Северского природного парка нарушил технику безопасности при раздаче корма животным, находясь в опасной близости к прутьям клетки, в которой содержался гималайский медведь. В результате этого медведь захватил и удерживал клыками левую руку рабочего. Мужчину доставили в больницу, где спустя трое суток ему ампутировали руку ввиду развившихся осложнений.
Ранее руководитель парка Евгений Талдонов сообщал ТАСС, что это первый подобный случай в зверинце. Пострадавший работник четыре года работает в зоопарке.