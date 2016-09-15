Объем ОПК Новосибирской области вырастет на 10-15% в 2016 году

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НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Объем оборонной промышленности Новосибирской области по итогам 2016 года может показать рост от 10 до 15%. Такой прогноз сделал заместитель губернатора региона Сергей Семка в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.
"Увеличение на этот год планируется от 10 до 15%. Это в среднем. Цифры будут по итогам года понятны. По разным предприятиям - по-разному, подчеркиваю", - сказал он.
Замгубернатора также сообщил, что выпуск продукции проходит без сбоев. "Те предприятия, которые являются комплектаторами, своевременно отгружают продукцию, предприятия головные тоже в соответствии с графиком работают", - уточнил Семка.
Он добавил, что перед оборонными предприятиями ставится задача увеличения доли производства гражданской продукции или продукции двойного назначения. Замгубернатора заверил, что такое увеличение без сокращения объемов по гособоронзаказу будет заметно уже со следующего года.