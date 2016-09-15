Пучков поручил активнее развивать институт сельских старост в Сибири

Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по объему перевалки наливных грузовТЭК 15 сентября, 11:40
Фестиваль "Берегиня-2016" проведет киномарафон в Архангельской областиНовости партнеров 15 сентября, 11:38
Движение транспорта открылось по реконструированному участку Калужского шоссеМосква 15 сентября, 11:31
ПГК реализовала новый сервис по доставке грузов на Дальний ВостокТранспорт 15 сентября, 11:17
ФК "Урал" разместил предвыборные баннеры в поддержку своего "кандидата"Новости Урала 15 сентября, 11:15
Доступ в парк "Зарядье" в Москве будет круглосуточным и свободнымМосква 15 сентября, 11:14
Тепличный комплекс на 9 га планируют построить в Арктике за пять летНовости Урала 15 сентября, 11:13
Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые ЗахарченкоПроисшествия 15 сентября, 11:06
Крейсер "Маршал Устинов" в конце октября начнет испытания в море после ремонтаАрмия и ОПК 15 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил активизировать дальнейшее развитие института сельских старост на территории Сибири.
"Нам нужно спланировать дополнительное обучение всех глав муниципальных образований и всех вновь избранных старост по организации обеспечения мер пожарной безопасности, организации восстановления водоснабжения в случае бедствий, реализации всех планов и задач, которые стоят в различные периоды", - сказал Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Он также поручил провести практические тренировки по действиям в условиях отсутствия света и связи, по аналогии с ЧС в Приморье. "Людей нужно готовить заблаговременно", - подчеркнул он.
Министр также отметил, что необходимо в дальнейшем повышать эффективность центра управления в кризисных ситуациях Красноярского края и Сибирского региона в целом. "У нас подразделения Сибирского РПСО аттестованы по методике ИНСАРАГ. Я прошу опыт подготовки использовать для всех пожарно-спасательных подразделений", - сказал он.
Пучков подчеркнул, что в регионе планируется дальнейшее развитие санитарной авиации для прикрытия удаленных населенных пунктов.
"В этом году в Красноярском крае были сложные периоды, когда нам пришлось принимать нестандартные решения. Сделайте все необходимые выводы, принимайте меры, чтобы в 2017 год мы вошли подготовленными", - подчеркнул он.