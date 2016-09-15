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Подсчет оленей начался на Таймыре в рамках сельхозпереписи

Сибирь
15 сентября, 12:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, сентября. /ТАСС
Его сроки в регионе были сдвинуты из-за миграции животных
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КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года началась в четверг на Таймыре, самом северном районе Красноярского края. Сроки переписи в регионе были сдвинуты из-за миграции северных оленей, сказала ТАСС заместитель руководителя Красноярскстата Альбина Руднева.

"Стартовала перепись в 27 населенных пунктах Таймырского муниципального района, который является самым большим муниципальным районом в России. Перепись приурочена к массовой миграции домашних северных оленей, которые возвращаются с летних пастбищ", - сказала Руднева.

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Переписать планируется 64 объекта - это предприниматели, оленеводческие, сельскохозяйственные артели, общины, крестьянско-фермерские хозяйства, на содержании которых находятся порядка 113 тыс. голов домашнего оленя, более 220 свиней и порядка 10 голов крупного рогатого скота.

"Расстояние от одного до другого населенного пункта - от 100 до 800 километров, поэтому добираться они (переписчики - прим. ТАСС) будут с помощью вертолета Ми-8 и речного транспорта. Сегодня они начнут с райцентра - Дудинки, планируется авиаперелет в Хатангу, в окрестностях которой большое поголовье оленей", - сказала Руднева.

"Многие жители Таймыра ведут традиционный образ жизни, часто - в тундре. Населенные пункты небольшие и малонаселенные, люди очень рады общению с переписчиками, они и за стол посадят, и все расскажут. От дома до дома провожают, встречают моторные лодки на берегу и провожают, как родственников", - добавила Руднева.

Перепись на Таймыре пройдет с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. На большинстве территорий России сельхозперепись прошла с 1 июля по 15 августа.

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