РПЦ лишит сана томского священника, если подтвердятся его отношения с несовершеннолетней

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ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Томская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отстранила от служения священника, заподозренного в отношениях с несовершеннолетней в одном из сел Асиновского района Томской области, и лишит его сана, если эта информация подтвердится, сообщили ТАСС в епархии.
Ранее СМИ написали о том, что священник в одном из сел Томской области три года состоял в отношениях с несовершеннолетней девочкой. "В отношении клирика проводится внутренняя проверка, он отстранен от служения до окончания следственных действий. Если выяснится, что мужчина действительно совершил преступление, он будет лишен сана священника", - сказали в епархии.
В СУ СК РФ по региону отказались комментировать этот факт, сославшись на незаконность распространения сведений о несовершеннолетних потерпевших по уголовным делам.