Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ лишит сана томского священника, если подтвердятся его отношения с несовершеннолетней

Сибирь
15 сентября, 12:24 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 15, сентября. /ТАСС
В отношении клирика проводится внутренняя проверка, он отстранен от служения до окончания следственных действий
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Томская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отстранила от служения священника, заподозренного в отношениях с несовершеннолетней в одном из сел Асиновского района Томской области, и лишит его сана, если эта информация подтвердится, сообщили ТАСС в епархии.

Ранее СМИ написали о том, что священник в одном из сел Томской области три года состоял в отношениях с несовершеннолетней девочкой. "В отношении клирика проводится внутренняя проверка, он отстранен от служения до окончания следственных действий. Если выяснится, что мужчина действительно совершил преступление, он будет лишен сана священника", - сказали в епархии.

В СУ СК РФ по региону отказались комментировать этот факт, сославшись на незаконность распространения сведений о несовершеннолетних потерпевших по уголовным делам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама