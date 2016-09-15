Власти проведут оценку стоимости международного аэропорта Иркутск

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Иркутская область, владеющая 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" проведет оценку стоимости этого актива до привлечения стратегического партнера по управлению авиаузлом. Об этом сообщил журналистам зампред правительства региона Руслан Болотов.

"Сейчас должна быть проведена оценка имущественного комплекса порта, ее нет как таковой, все размышления в прессе о том, что этот актив стоит 1,5 млрд рублей (не обоснованы - прим. ТАСС). Такой цифры нет. Корпорации развития Иркутской области поставлена задача, чтобы они подыскали организацию, которая способна провести справедливую оценку", - сказал он.

По словам чиновника, после этого регион готов будет определиться с выбором инвестора для авиаузла. Болотов исключил возможность приватизации актива, пояснив, что "порт никому не отдают, субъект при любом раскладе останется в собственниках".

При этом он не уточнил, будет ли регион проводить конкурс по выбору инвестора. По его словам, круг претендентов на совместное создание управляющей компании остается прежним - "Новапорт", "Аэропорты регионов" ("Ренова") и "Базэл Аэро". Одно из основных условий - инвестиции в модернизацию 11 малых аэропортов региона, которые планируют присоединить к "головному" предприятию. Оценку их инвестиционных потребностей иркутские власти планируют провести до конца года, уточнил зампред.

Претензии ФАС и Минтранса

Как сообщал ТАСС, в мае этого года иркутский губернатор Сергей Левченко заявлял, что регион планирует привлечь к управлению аэропортом холдинг "Новапорт". Областной чиновник рассказывал, что рассматривается вариант создания совместного предприятия с "Новапортом", в которое область внесет акции аэропорта и в котором инвестор получит контроль. Конкурс для этого необязателен, так как это не приватизация, объяснял собеседник агентства.

В июле ФАС предостерегла областное правительство, что передача "Новапорту" права на модернизацию и дальнейшую эксплуатацию аэропорта Иркутска без проведения конкурса может привести к нарушению федерального закона "О защите конкуренции".

В начале августа СМИ сообщили о поступившем в правительство Иркутской области письме замминистра транспорта РФ Валерия Окулова, в котором федеральный чиновник потребовал в течение месяца предоставить информацию о причинах неисполнения соглашения между облправительством, Минтрансом и Росавиацией о модернизации аэропортовой инфраструктуры Иркутска.

В декабре 2014 года вышел указ президента РФ о передаче Иркутской области из федеральной собственности 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" для реконструкции действующего аэропорта и строительства нового на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с инвестициями не менее 20 млрд рублей, говорится в письме. Во исполнение указа в марте 2015 года вышло соответствующее распоряжение правительства, а в начале апреля прошлого года Минимущество области стало единственным акционером аэропорта.

Еще в 2014 году правительство области, Минтранс и Росавиация заключили соглашение, по которому область обязалась в течение 11 месяцев после вступления в силу распоряжения правительства о передаче акций принять решение о строительстве нового аэропорта Иркутска на условиях ГЧП, а в течение 16 месяцев выбрать по конкурсу инвестора для ГЧП и начать строительство нового аэропорта.

Аэропорт Иркутск (в первом полугодии 2016 года пассажиропоток сократился на 4,3% - до 686 тыс. человек) - последний государственный аэропорт в России, для которого власти ищут инвестора.

Иркутские власти оценят инвестпотребности 11 малых аэропортов

Власти Иркутской области до конца 2016 года также проведут оценку необходимого объема инвестиций в 11 малых аэропортов региона, которые планируется присоединить к ОАО "Международный аэропорт Иркутск", сообщил Болотов.

"По каждому аэропорту (проводится - прим. ТАСС) отдельная оценка, отдельная работа. Они все с разной формой собственности, с разным обременением. Есть те, которые находятся в управляемом банкротстве. Я думаю, мы к концу этого года должны будем прийти к общему пониманию", - сказал он.

Болотов подчеркнул, что инвестиции в северные иркутские аэропорты являются необходимым условием при выборе потенциального инвестора для аэропорта Иркутск. "Та организация, которая будет партнером Иркутской области по реконструкции существующего порта, будет, помимо этого, заниматься теми портами, которые интересуют субъект, - отметил чиновник. - Порт Иркутск - безусловно, интересный актив. Но у нас есть порты и посадочные площадки, которые менее интересны, но нам они для развития региона необходимы".

Как ранее сообщал ТАСС, комиссия иркутского аэропорта в июле-августе этого обследовала 11 малых аэропортов (в городах Мама, Бодайбо, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Братск, Усть-Илимск, Нижнеудинск, Киренск и поселках Ербогачен, Жигалово и Казачинское) в связи с перспективой их присоединения к головному. Десять из них получили тогда неудовлетворительную оценку экспертов: везде, кроме аэропорта Усть-Илимска, требуется ремонт взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок.

При этом аэропорт Усть-Илимска, получивший наиболее высокую оценку экспертов, также потребует капиталовложений - на строительство нового аэровокзального комплекса. По данным ТАСС, крупнейшая целлюлозно-бумажная компания России - группа "Илим" намерена вложить в 2016 году 100 млн рублей в аэропорт Усть-Илимска (в городе расположено одно из предприятий компании - прим. ТАСС), проект рассчитан на 2017-2019 годы. Cредства будут направлены на проектирование и возведение модульного здания аэровокзала пропускной способностью 50-100 пассажиров в час, светосигнальное оборудование взлетно-посадочной полосы и устройство заправки воздушных судов.