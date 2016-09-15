Детский сад для юных робототехников построен в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Детский сад "Росинка" открылся в Маслянинском районе Новосибирской области, из областного бюджета на него было направлено порядка 125 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Строительство детского сада на 175 мест началось в 2015 году в рамках государственной программы по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, из областного бюджета на него было направлено порядка 125 млн рублей", - сказал на торжественном открытии первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Он добавил, что в этом году на территории области будет открыто четыре детских сада, где запланировано 700 новых мест для детей разного возраста. "Самые лучшие инвестиции в будущее - это дети. Их комфорт и благополучие - это всегда очень важно", - подчеркнул он.

Обучать детей в новом саду планируется по основной образовательной программе дошкольного образования и программе дополнительного образования по робототехнике и художественно-эстетической направленности. В учреждении предусмотрены два зала - для музыкальных занятий и занятий физической культурой. Для детей, проявляющих интерес к творческому конструированию, есть компьютерный класс.

В конце 2015 года в регионе была полностью решена поставленная президентом РФ задача по обеспечению местами в детсадах детей в возрасте от 1 до 3-х лет. В общей сложности создано 5,74 тысяч мест, всего в период с 2011 по 2015 годы в Новосибирской области построено, реконструировано, капитально отремонтировано более 152 зданий. Общая сумма затрат составила порядка 15 млрд рублей, почти 15% средств направлены из областного бюджета.

По решению правительства региона, в настоящее время поставлена задача по дальнейшему строительству детских садов, чтобы полностью обеспечить местами в них детей и старше трех лет.