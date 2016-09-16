Новосибирский музей готов выставить коллекцию икон, написанных самоучками

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского краеведческого музея собрали по городам Сибири несколько сотен так называемых народных икон конца 19-го - начала 20-го века и готовятся представить их публике. Традиция неканонического изображения святых художниками-самоучками - сибирский феномен, требующий особого изучения, сообщил ТАСС директор музея Андрей Шаповалов.

"Иконы традиционно пишутся в монастырях церковными иконописцами по определенным канонам. Но, когда в Сибирь шло массовое переселение, люди ехали бедные, а канонических иконописцев было мало. Поэтому в деревнях стихийно возникли самостийные иконописцы. Это немножко не по-церковному, но тогда выхода не было: эти иконы освещали, ими пользовались", - сказал Шаповалов.

Он рассказал, что, однажды открыв для себя феномен сибирской народной иконы, сотрудники музея решили взяться за него всерьез. На сбор и описание коллекции ушло около четырех лет и сейчас пришло время представить ее публике.

Выгнутые и на заказ

Массовое переселение в Сибирь связано с началом 20-го века - столыпинской эпохой. Люди везли с собой народные традиции из разных уголков страны, поэтому и техника самодеятельных икон разнится.

"Например, украинская иконописная традиция очень резко отличается от нашей тобольской, от северной. Представьте - она с цветочками. Мы еще до конца не разобрались, но уже сейчас знаем, что в сибирской иконописной традиции прослеживаются пять школ, которые мы различаем", - пояснил Шаповалов.

По его словам, самой известной из них является сузунская школа народной иконописи. Отдельно можно выделить школу северного Урала, которую отличают изображения с низким горизонтом и серо-зелено-голубым фоном. Интересны корьевые украинские иконы, которые писали на снятых с дерева верхних годовых кольцах, что придало им выгнутую форму.

"Есть очень редкие изводы, когда непонятно даже, как они вообще это придумали. Некоторые вещи смешные: народный стиль он же на мультики похож в каком-то смысле, или на картины Пиросмани", - описывает собранные им иконы Шаповалов.

В коллекции есть много написанных под заказ "домашних" икон, на которых святые собраны в необычных сочетаниях, например, по именам членов семьи заказчика. Есть и уникальные сюжеты, как Христофор Псеглавец, изображенный с песьей головой, - большая редкость для канонической православной традиции.

Олигарху не подаришь

Идея серьезно собирать коллекцию появилась случайно. На необычные иконы сотрудники музея обратили внимание, оказавшись в антикварных лавках Барнаула. Народные изображения святых спросом не пользовались. "Они дешевые, простенькие - такие олигарху не подаришь. Кроме того, они же сильно пользованные: стояли на божничках, и очень часто там, где были свечки (рядом с ликом или прямо по лику), прожжено", - заметил Шаповалов.

Но сам по себе феномен искусствоведов заинтересовал и, вернувшись в Новосибирск, на совещании решили собирать коллекцию. Шаповалов вспоминает, что действовать приходилось быстро, пока рынок не отреагировал на спрос повышением цен: большая часть коллекции была закуплена за 4 месяца. "Веерно мы купили в Барнауле, затем в Кемерове, Новокузнецке, Томске, Омске, Красноярске совершали закупочные экспедиции. Мы на тот период уже выбрали все здесь в Новосибирске - закинули широкую сеть и начали тащить", - вспоминает собеседник.

В итоге была собрана серьезная коллекция из нескольких сотен икон, которую сотрудники музея изучают и описывают. Работа эта серьезная, потому что опираться не на кого: информации по народным иконам очень мало, многое приходится делать с нуля. "Мы идем наощупь, пытаемся, потому что нам кажется это очень важно. Мы нашли некое культурное явление и теперь собираем, изучаем и хотим через какое-то время его представить общественности", - говорит Шаповалов.

Культурный бренд

Сейчас небольшая часть коллекции народных икон выставлена в конторе и доме управляющего медеплавильного завода в Сузуне (Новосибирская область) - одном из музейных объектов другого крупного проекта Новосибирского краеведческого музея "Сузун. Монетный двор".

Большой музей сибирской народной иконы Шаповалов рассчитывает открыть по соседству. До конца года должен решиться вопрос о передаче для этих целей здания бывшей церковно-приходской школы, расположенной прямо напротив церкви.

"Где как не в Сузуне создать такой музей? Это единственная народная иконописная школа, которая известна. Сузунская икона - это своеобразный культурный бренд Сузуна, который пока мало кто знает", - сказал Шаповалов, добавив, что музей может заработать уже в следующем году.

Он выразил надежду, что открытие экспозиции посетит митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. По словам Шаповалова, отношении церкви к народной иконе двоякое. С одной стороны, это не канон, с другой - она лучше, чем ничего.

"Это была такая эпоха. Церковь не успела, и народное творчество заполнило пустоту. С моей точки зрения, это неплохо. Об этом надо знать и не надо стесняться об этом рассказывать. Это и история церкви тоже", - заключил Шаповалов.