Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутские власти разработают универсальный проект для строительства детсадов на селе

Сибирь
16 сентября, 10:09 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 16, сентября. /ТАСС
Как поясняется, глава региона в ходе рабочей поездки посетил Балаганский детский сад №1, деревянное здание которого было построено 55 лет назад и не ремонтировалось ни разу
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил скорректировать проект по строительству одного из детсадов в отдаленном Балаганском районе с тем, чтобы сделать этот проект типовым для cельской местности, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Можно подумать о том, чтобы сделать такой проект универсальным для использования в сельской местности", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как поясняется, глава региона в ходе рабочей поездки посетил Балаганский детский сад №1, деревянное здание которого было построено 55 лет назад. За все это время в нем ни разу не проводится ремонт - устраняют аварии, красят, белят, клеят обои в учреждении сами педагоги вместе с родителями. При этом детсад переполнен: учреждение рассчитано на 70 мест, а посещают его более 100 детей.

По словам мэра района Михаила Кибанова, муниципалитет имеет согласованную проектно-сметную документацию на строительство детского сада на 110 мест. Под строительство кирпичного здания стоимостью более 92 млн рублей зарезервирован земельный участок.

Однако губернатор предложил место кирпича использовать газобетонные плиты, такую возможность сейчас региональные и местные власти будут изучать вместе с Роспотребнадзором и строителями. "Если это возможно, то проект будет более экономичным, процесс строительства ускорится не в ущерб качеству. Для Балаганска такой вариант актуален и с точки зрения логистики: пеногазобетонные блоки производят в соседнем Саянске, а кирпич нужно везти из Иркутска или Братска", - считает Левченко.

Предполагается, что в перспективе этот проект будет взят за типовой для строительства детсадов на селе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
2
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек
5
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
6
ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама