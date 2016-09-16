Иркутские власти разработают универсальный проект для строительства детсадов на селе

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил скорректировать проект по строительству одного из детсадов в отдаленном Балаганском районе с тем, чтобы сделать этот проект типовым для cельской местности, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Можно подумать о том, чтобы сделать такой проект универсальным для использования в сельской местности", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как поясняется, глава региона в ходе рабочей поездки посетил Балаганский детский сад №1, деревянное здание которого было построено 55 лет назад. За все это время в нем ни разу не проводится ремонт - устраняют аварии, красят, белят, клеят обои в учреждении сами педагоги вместе с родителями. При этом детсад переполнен: учреждение рассчитано на 70 мест, а посещают его более 100 детей.

По словам мэра района Михаила Кибанова, муниципалитет имеет согласованную проектно-сметную документацию на строительство детского сада на 110 мест. Под строительство кирпичного здания стоимостью более 92 млн рублей зарезервирован земельный участок.

Однако губернатор предложил место кирпича использовать газобетонные плиты, такую возможность сейчас региональные и местные власти будут изучать вместе с Роспотребнадзором и строителями. "Если это возможно, то проект будет более экономичным, процесс строительства ускорится не в ущерб качеству. Для Балаганска такой вариант актуален и с точки зрения логистики: пеногазобетонные блоки производят в соседнем Саянске, а кирпич нужно везти из Иркутска или Братска", - считает Левченко.

Предполагается, что в перспективе этот проект будет взят за типовой для строительства детсадов на селе.