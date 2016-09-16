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В модернизацию теплосетей города Рубцовска в Алтайском крае будет вложено до 1,7 млрд руб.

Сибирь
16 сентября, 11:45 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
В проектные работы вложено около 30 млн рублей
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БАРНАУЛ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Энергетики намерены инвестировать в развитие и модернизацию теплосетей города Рубцовска Алтайского края 1,5-1,7 млрд рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщил директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний инвестора ("Сибирской генерирующей компании", СГК) Александр Гросс.

"По предварительным данным в проектные работы вложено около 30 млн рублей, в ближайшие годы планируем инвестировать 1,5-1,7 млрд рублей на модернизацию Южной тепловой станции, строительство перемычки для тепловых сетей с Северной станцией, т. е., закрыть в том числе и северную часть города. Мы надеемся, что чуть больше, чем через год на станции смонтируем котлы", - сказал Гросс.

Компания-инвестор взяла в аренду Южную тепловую станцию, обеспечивающую теплом более 40% города (около 60 тыс. человек), в августе 2016 года. Ранее в той части города, которая относилась к этому объекту ЖКХ, периодически возникали проблемы с теплоснабжением - с 1990-х годов там постоянно менялись владельцы и арендаторы. По словам губернатора края Александра Карлина, город получил серьезную поддержку в теплоснабжении с приходом нового арендатора.

"Есть уверенность что арендатор, зашедший на эти объекты, новый руководитель этой структуры обеспечит их надежную эксплуатацию в ближайший отопительный сезон 2016 - 2017 года. Дальше, после дополнительных экспертиз, должен наступить самый ответственный момент - перевода системы теплоснабжения города в другой формат: на этой площадке Южной станции будут смонтированы дополнительные мощности по генерации тепла. Совокупной мощности должно хватить для надежного обеспечения всего города - это 145 тысяч человек", - отметил Карлин.

Губернатор добавил, что в Рубцовске предполагается объединить контуры Южной и Северной теплостанций дополнительными сетями, специальными перемычками. Это даст возможность более эффективно использовать ресурсы, обеспечить надежную систему теплоснабжения города и выведет Рубцовск из проблемного пула. Общую же подготовку Алтайского края к отопительному периоду глава региона оценил как плановую.

По данным администрации региона, суммарные запасы угля на алтайских ТЭЦ на сегодня составляют более 603 тысяч тонн угля, что соответствует 238,1% от норматива (253,23 тыс. тонн). Общая стоимость ремонтных работ в электроэнергетике на 2016 год составляет 2 млрд 321,9 млн рублей, из которых на объектах генерации освоено 916,3 млн рублей, электросетевыми предприятиями - 437,7 млн рублей.

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