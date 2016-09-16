В Новосибирске открыт памятник матерям и женам защитников Отечества

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в пятницу в Новосибирске скульптурную композицию "Матерям и женам защитников Отечества".

"Скульптор вдохновился идеей Новосибирска в военное время, когда он стал одним из важнейших военных центров в тылу, здесь жила четверть ленинградцев, десятки предприятий эвакуировали, на многих производствах работало до 90% женщин. Они еще заботились о семьях, ждали. Во имя них наши деды и воевали", - сказал он на торжественном открытии памятника.

Скульптурную композицию создал монументалист Денис Стритович. Это первая в России скульптура женщинам, ждущих своих мужей, сыновей, отцов с войны. Министр культуры три года - с момента учреждения - возглавляет Российское военно- историческое общество, инициировавшее установку памятника в Новосибирске. Мединский отметил, что за время своего существования военно-историческое общество установило по всей стране более 70 монументов и 1,2 тысяч мемориальных досок, посвященных героям нашей страны.

Мединский приехал в Новосибирск с рабочей поездкой. После открытия памятника он встретился со школьниками и учителями истории и провел для них открытый урок истории. Также в программе поездки - посещение цирка, музыкальной школы, консерватории и хореографического училища. Вечером в театре оперы и балета он проведет рабочее совещание с руководителями учреждений культуры Новосибирска.