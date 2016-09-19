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СК закрыл дело о гибели новосибирского депутата при взрыве гранаты

Сибирь
19 сентября, 9:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, сентября. /ТАСС
Следователи пришли к выводу, что гранату в автомобиле Оксаны Бобровской взорвал ее супруг, погибший вместе с ней
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На месте взрыва автомобиля, в котором погибли депутат заксобрания Новосибирской области Оксана Бобровская и ее супруг Никита Бобровский

На месте взрыва автомобиля, в котором погибли депутат заксобрания Новосибирской области Оксана Бобровская и ее супруг Никита Бобровский

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области закрыло уголовное дело о гибели депутата Законодательного собрания Новосибирской области от взрыва гранаты в ее автомобиле. Следователи пришли к выводу, что гранату взорвал супруг Бобровской, погибший вместе с ней, сообщили в понедельник ТАСС в ведомстве.

"Расследование уголовного дела завершено. Принято решение о закрытии уголовного дела в связи со смертью Евгения Тисленко, который, по версии следствия, привел взрывное устройство в действие", - сказал собеседник агентства.

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На месте взрыва автомобиля, в котором погибли депутат заксобрания Новосибирской области Оксана Бобровская и ее супруг Никита Бобровский
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Депутат Оксана Бобровская и ее супруг Евгений Тисленко погибли в ноябре 2015 года в результате взрыва ручной гранаты Ф-1 в их автомобиле.

Следователи ранее склонялись к версии, что гранату взорвал Тисленко, а причиной инцидента стал конфликт в семье. По данному факту СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по двум статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконное приобретение перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Оксана Бобровская впервые была избрана в Заксобрание Новосибирской области в сентябре, по одномандатному округу номер 34 в Октябрьском районе, состояла во фракции "Единая Россия", работала замдиректора по соцвопросам в строительной компании "Дискус Плюс".

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