Свыше 20 магистралей отремонтированы в Омске на средства от «Платона»

ОМСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Петров/. Омские дорожники полностью завершили ремонт 21 городской магистрали, профинансированный за счет системы "Платон", сообщила в понедельник пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

"Из "платоновского" списка в Омске полностью отремонтирован и принят в эксплуатацию 21 дорожный объект. Еще семь улиц, которые ремонтируются на средства "Платона", готовы в среднем на 80-96%, - сообщил областной Минстрой. По данным ведомства, 750 млн. рублей из системы "Платон" поступили в Омскую область в конце июня. По соглашению с "Росавтодором" 500 млн. рублей были направлены на ремонт улиц Омска, а 250 млн. рублей - на восстановление сельских дорог.

"Надеемся, что новые дороги прослужат свой четырехлетний гарантийный срок. В случае появления дефектов при эксплуатации подрядные организации будут устранять их за свой счет", - заявил в понедельник журналистам заместитель министра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель.

Активный ремонт улиц Омска начался после того, как 14 апреля жительница города Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась Владимиру Путину на жуткое состояние дорог и бездействие местных властей. В связи с отмечаемым в 2016 году 300-летием города президент призвал навести на омских дорогах порядок.

Первоначальный план включал ремонт 29 улиц города. Но с поступлением средств "Платона" общая сумма финансирования увеличилась с 743 млн. рублей (средства областного и муниципального бюджетов - прим. ТАСС) до 1 млрд. 243 млн. рублей, а количество подлежащих ремонту магистралей возросло до 57. По данным областного Минстроя, все работы должны быть завершены до 1 октября 2016 года.