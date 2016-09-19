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Сибирскую компанию подозревают в ущербе экологии на 203 млн рублей

Сибирь
19 сентября, 14:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, сентября. /ТАСС
По данным прокуратуры, при разработке месторождения золота организация испортила почву, незаконно вырубила и повредила лесные насаждения общим объемом более 2400 кубических метров
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НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Прокуратура выявила факт причинения окружающей среде Новосибирской области вреда на сумму свыше 203 млн рублей со стороны золотодобывающей компании. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокурорская проверка показала, что ООО "Горнопромышленная компания "Алтай" проводило работы по добыче россыпного золота на месторождении реки Суенга на участках земель лесного фонда, в том числе в границах государственного природного заказника "Колтыракский" Новосибирской области, геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых в границах которого запрещены", - говорится в сообщении.

В прокуратуре выявили, что при разработке месторождения организация самовольно использовала леса в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых на площади свыше 43 га, испортила почву, незаконно вырубила и повредила лесные насаждения общим объемом более 2400 кубических метров.

Действия ООО "ГПК "Алтай" по незаконному использованию лесов, порче земель, рубке и хищению древесины, а также нарушению среды обитания охотничьих ресурсов в границах государственного природного заказника причинили ущерб Российской Федерации на общую сумму 203 млн рублей.

Межрайонный природоохранный прокурор по фактам выявленных нарушений направил материалы проверки в следственный орган. В результате возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство, проводится предварительное расследование.

Прокурор в рамках уголовного процесса в интересах государства в суд предъявил иск о взыскании с общества причиненного преступлениями имущественного вреда. Возмещение вреда и привлечение виновных лиц взяты прокуратурой на контроль.

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