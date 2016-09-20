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Бейбит Мухамедин стал новым руководителем Новосибирской филармонии

Сибирь
20 сентября, 8:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Мухамедин заявил журналистам, что намерен заниматься управленческими делами, а творческим процессом будет руководить худрук филармонии Михаил Калужский
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Бейбит Мухамедин стал новым руководителем Новосибирской государственной филармонии, вместо уволенной 19 сентября Татьяны Людмилиной. Ранее он занимал пост главы дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Нового руководителя представили коллективу, некоторое время он будет находиться на испытательном сроке", - сказали в пресс-службе.

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В свою очередь Мухамедин заявил журналистам, что намерен заниматься управленческими делами, а творческим процессом будет руководить худрук филармонии Михаил Калужский. "Каждый должен заниматься своим делом: я - управленческим, Владимир Михайлович (Калужский), которого знают не только в нашем городе - творческим", - отметил он.

Мухамедин также добавил, что для него решение принять этот пост - серьезный шаг в жизни. "Я сам попросил, чтобы меня пока сделали исполняющим обязанности, чтобы люди посмотрели насколько адекватны будут мои предложения по развитию данного предприятия, насколько мы сможем сработаться", - сказал он.

Новый руководитель филармонии закончил Новосибирскую консерваторию, он музыкант-тромбонист.

Татьяна Людмилина, два с половиной года занимавшая пост генерального директора филармонии, 19 сентября была уволена министром культуры региона Игорем Решетниковым. Решение об увольнении связано с тем, что Людмилина не смогла наладить отношения с коллективом филармонии, заявил ТАСС министр. Людмилина зарекомендовала себя как хороший театральный менеджер, но для руководства филармонией нужен человек с музыкальным образованием, добавил Решетников.

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