Спецназ и беспилотник привлечены в Туве к поискам трехлетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. К поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Туве, которые проводят сотрудники полиции и волонтеры, во вторник привлечена группа спасателей МЧС с беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель республиканского МЧС Луиза Намчыл.

"Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда продолжили поиски трехлетнего ребенка, пропавшего при неизвестных обстоятельствах в селе Хут 18 сентября. Также во вторник в район поиска выдвинулась группа Центра управления в кризисных ситуациях тувинского управления МЧС с беспилотным летательным аппаратом, которая уже приступила к работе", - сказала она.

Всего в поисках участвуют сотрудники полиции, администрации и волонтеры в количестве 90 человек, задействовано 9 единиц техники. Поисковики уже обошли 63 дома в населенном пункте, а также обследовали 15 квадратных километров леса. По данным полиции, к поискам также привлечено спецподразделение МВД и кинологи со служебными собаками.

В СУ СК по Туве сообщили, что возбуждено уголовное дело части статьи 105 УК ("убийство малолетнего").

По данным следствия, ребенок жил в частном доме по улице Гагарина в селе Хут. В воскресенье днем ребенок играл с собакой во дворе. Вечером бабушка заметила его исчезновение. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, к поискам мальчика подключились односельчане.

Около 23 часов (19 мск) были поставлены в известность правоохранительные органы. Известно, что родители мальчика находятся на учебе за пределами республики, семья благополучная.