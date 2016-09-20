Дело находящегося в СИЗО красноярского депутата передано в суд

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КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Дело депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Седова, с февраля находящегося в СИЗО, передано в суд. Он обвинялся в получении крупной взятки, но в ходе следствия статья была изменена на "Мошенничество", сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по региону Ольга Дегидь.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края второго созыва Владимира Седова. В ходе следствия статья была переквалифицирована на 159 УК РФ ("Мошенничество"). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Сначала Седову было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), он был взят под стражу 8 февраля.
Как сообщили в СК, установлено, что в декабре 2015 года Владимир Седов узнал о готовящихся Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, Службой по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края и прокуратурой Емельяновского района Красноярского края проверках хода строительства микрорайона "Златоулочка". Также ему было известно о том, что в средствах массовой информации сообщается о проблемах при строительстве данного микрорайона. Седов пообещал представителю застройщика ООО "Злата" за 12 млн рублей решить вопрос с прекращением дальнейших проверок деятельности контролирующими органами.
4 февраля 2016 года представитель "Златы" передал Седову 1,1 млн рублей путем перечисления на расчетный счет организации, доступ к которому Седов имел через своего знакомого. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.