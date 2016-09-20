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Нефтехимию и пищепром планируют развивать в ТОР "Анжеро-Судженск"

Сибирь
20 сентября, 8:54 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
С первыми резидентами определятся в течение месяца
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КЕМЕРОВО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кузбасский моногород Анжеро-Судженск, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития, планирует определиться с первыми резидентами в течение месяца и в перспективе в рамках ТОР развивать такие отрасли, как нефтехимия и производство стройматериалов. Об этом ТАСС сообщил глава города Владимир Чернов.

"Думаю, что в течение месяца мы определимся с первыми резидентами ТОР", - сказал он. По его словам, в числе перспективных для города направлений - уже имеющаяся нефтепереработка, а в последующем и нефтехимия. Кроме того, планируется развивать пищепром и производство строительных материалов. "Скорее всего, будем обращаться к крупным производителям стройматериалов (с предложениями организовать производство в ТОР - прим. ТАСС)", - добавил Чернов.

Также власти города намерены привлечь инвесторов для добычи кварцитов, продолжить проекты в сфере лесопереработки. "Сейчас набирает обороты и лесопереработка, несмотря на проблемы с фанерным комбинатом (его строительство начато еще в 2008 году, но проект так и не был реализован полностью, сейчас на предприятии введена процедура наблюдения - прим. ТАСС). Думаю, это чисто процедурные вопросы, которые со временем утрясутся. Плюс, мы планируем, что в этой сфере появятся малые предприятия по переработке отходов", - отметил Чернов.

По его словам, в Анжеро-Судженске по программе Фонда развития моногородов создана необходимая инфраструктура - водовод и подстанция (ввод объектов стоимостью около 1 млрд рублей планируется этой осенью - прим. ТАСС). "Здесь на территории около 200 га предполагается строительство своего рода индустриального парка, где мы сконцентрируем целых ряд новых производств. Есть все необходимое: энергетика, до это уже сформировались железнодорожные пути с выходом на Транссиб, имеется автомобильная дорога", - добавил мэр.

Как сообщил ТАСС заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов, для моногородов Кузбасса получение статуса ТОР имеет стратегическое значение. "Анжеро-Судженск стал вторым городом после Юрге, получившим статус ТОР. Ранее регион подал еще 4 заявки о создании ТОР в других территориях, готовятся еще три, в том числе по Новокузнецку", - сказал он.

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